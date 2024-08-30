Семья из трех человек погибла при атаке ВСУ в Курской области

В Курской области супружеская пара и их дочь погибли при попытке самостоятельно эвакуироваться из приграничного района по поврежденному мосту во время атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Трагедия произошла накануне в районе села Карыж. Валерий и Татьяна Г. вместе с дочерью Яной проезжали мост, когда регион подвергся очередной атаке противника. Одна из ракет ВСУ попала в автомобиль, в котором находилась семья. В результате удара все погибли на месте.

По словам близких, последние 3 недели семья жила в курском приграничье, а вчера попыталась уехать в Курск по поврежденному ВСУ мосту через реку Сейм. После повторной атаки украинских боевиков сооружение полностью разрушено.

Ранее украинские боевики расстреляли трех детей в возрасте 10-12 лет на мотоцикле в районе Малой Локни в Курской области. Несовершеннолетние пытались эвакуироваться.