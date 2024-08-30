Боевики Вооруженных сил Украины в районе Малой Локни в Курской области расстреляли трех детей в возрасте 10-12 лет на мотоцикле, пишет ТАСС .

Дети пытались эвакуироваться, сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

По его словам, украинские военные ведут себя «как фашисты в годы Великой Отечественной войны», убивая мирных жителей. Он рассказал, как в районе Малой Локни солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали дорогу, по которой надо эвакуироваться. По его словам, после того, как дети поехали, их «расстреляли в спину».

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.