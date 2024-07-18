Семейную пару осудили за салфетки с надписями о Бандере

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Супругов из Санкт-Петербурга осудили за призывы к терроризму

Военный суд Санкт-Петербурга осудил супругов за призывы к терроризму на украинском языке, пишет РБК .

Пару задержали силовики в январе в их доме в поселке Тайцы в Ленобласти при участии ФСБ и ОМОНа.

В полицию обратились покупатели супермаркета, которые нашли салфетки со стихами, «славящими Степана Бандеру» на украинском языке.

«Отдельные надписи призывали к действиям против Владимира Путина», — указывает издание.

По версии следствия, салфетки разместили супруги — Анастасия Дюдяева и Александр Доценко

Дюдяева получила три года и шесть месяцев колонии-поселения, ее муж — три года.

Ранее за призывы к терроризму против жителя Приморья возбудили уголовное дело.