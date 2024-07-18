Семейную пару осудили за салфетки с надписями о Бандере
Супругов из Санкт-Петербурга осудили за призывы к терроризму
Военный суд Санкт-Петербурга осудил супругов за призывы к терроризму на украинском языке, пишет РБК.
Пару задержали силовики в январе в их доме в поселке Тайцы в Ленобласти при участии ФСБ и ОМОНа.
В полицию обратились покупатели супермаркета, которые нашли салфетки со стихами, «славящими Степана Бандеру» на украинском языке.
«Отдельные надписи призывали к действиям против Владимира Путина», — указывает издание.
По версии следствия, салфетки разместили супруги — Анастасия Дюдяева и Александр Доценко
Дюдяева получила три года и шесть месяцев колонии-поселения, ее муж — три года.
Ранее за призывы к терроризму против жителя Приморья возбудили уголовное дело.