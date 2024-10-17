Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области
Во Владимирской области семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на станции Муром в четверг вечером, сообщает Baza.
Семь вагонов грузового поезда сошли рельсов во время маневровых работ. По предварительным данным, один из них был гружен трубами. В остальные — пустые.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Причины аварии неизвестны. О количестве пострадавших данных нет.
Ранее в Карелии сошел с путей вагон грузового поезда. Инцидент произошел между станциями Пояконда и Полярный круг.