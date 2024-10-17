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Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области

Во Владимирской области семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на станции Муром в четверг вечером, сообщает Baza .

Семь вагонов грузового поезда сошли рельсов во время маневровых работ. По предварительным данным, один из них был гружен трубами. В остальные — пустые.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Причины аварии неизвестны. О количестве пострадавших данных нет.

Ранее в Карелии сошел с путей вагон грузового поезда. Инцидент произошел между станциями Пояконда и Полярный круг.