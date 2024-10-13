В Карелии сошел с путей вагон грузового поезда

В субботу в Карелии вагон грузового поезда сошел с рельсов. Инцидент произошел между станциями Пояконда и Полярный круг, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В результате произошедшего никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет.

На место происшествия направлен вспомогательный поезд.

Транспортной прокуратурой проводится проверка, проверяются действия тех, кто был ответственным за безопасность.

Ранее сообщалось, что две цистерны сошли с рельсов на железнодорожной станции «Зеленый бор» Ярославского направлении МЖД. В результате происшествия пострадавших нет.