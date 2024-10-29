Семь украинских беспилотников ликвидировали в РФ ночью

Минувшей ночью над тремя регионами РФ и над Черным морем сбили семь дронов противника, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Они уничтожены дежурными средствами ПВО. Два беспилотника ликвидировали над Белгородской областью, два – над Брянской областью, два – над Курской областью и еще один – над акваторией Черного моря.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытки Украины совершить террористические атаки в стране.

Ранее ВСУ пытались атаковать дроном предприятие по добыче железной руды в Курской области. Его сбили в небе.