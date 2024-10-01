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Семь кафе разом сгорели в Москве

На северо-востоке Москвы одновременно вспыхнули семь кафе, которые расположены вплотную друг к другу, сообщает SHOT .

Пожар произошел в здании на Складочной в Бутырском районе. Огонь охватил семь небольших заведений, которые находятся рядом друг с другом.

Причина пожара не называется, но отмечается, что внутри здания много газовых баллонов. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия. На них виден черный дым над зданием, которое охвачено огнем.

С огнем уже борются пожарные. На данный момент количество пострадавших неизвестно.

Ранее в московском жилом комплексе «Селигер Сити» произошел сильный пожар. Владелец квартиры погиб.