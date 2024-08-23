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Семь БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями за ночь

Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов, которые предприняли попытку атаки по российским объектам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Четыре БПЛА сбили над Белгородской областью. Еще три дрона противника уничтожили над территорией Курской области. Это произошло в течение прошедшей ночи.

Таким образом, попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по российским объектам была пресечена.

Ранее стало известно, что в Курске еще нескольких городах региона началась установка железобетонных укрытий. Ими оснастят места массового скопления людей.