Смирнов: в Курске началась установка железобетонных укрытий

сегодня в 10:40

В Курске по решению оперативного штаба приступили к установке железобетонных укрытий, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Конструкции для укрытия будут размещать преимущественно в местах массового скопления людей. Ими оснастят 60 основных остановочных павильонов в Курске.

Железобетонные укрытия появятся и в Железногорске. Там определены места для установки 10 конструкций.

В Курчатове проводятся аналогичные мероприятия. Количество и места размещения железобетонных укрытий определят в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ убил россиянку в Большесолдатском районе Курской области. Также пострадали еще два человека.