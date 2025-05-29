Сел пьяным за руль, дочери погибли: стали известны подробности ДТП в Подмосковье

Водитель, устроивший смертельное ДТП с дочерями в Подмосковье, был пьян

Мужчина за рулем опрокинувшейся в кювет «Лады» на дороге МБК — Кладьково — Берендино был пьян, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Авария произошла 28 мая. Вечером пьяный водитель двигался по дороге около деревни Потаповское. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате этой аварии погибли две девочки 2012 года рождения, а еще одна девочка и их отец были доставлены в медучреждение. Им оказывается помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело из-за нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, в результате которого две девочки погибли и одна пострадала (часть 6 статьи 264 УК РФ).

В ближайшее время водителя привезут в следственный отдел, чтобы провести с ним следственные действия.

По информации прокуратуры Московской области, 46-летний водитель доставлен реанимационное отделение горбольницы.

На место трагедии для координации действий правоохранителей выезжал Воскресенский городской прокурор Иван Астахов.