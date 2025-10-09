сегодня в 07:59

Сектор Газа: Израиль продолжил атаки на анклав после достижения сделки

Армия Израиля продолжила бить по территории сектора Газа после объявления о достигнутых мирных договоренностях между Израилем и ХАМАС, сообщает ТАСС .

Об этом рассказали в службе гражданской обороны палестинского анклава.

Там уточнили, что с момента объявления минувшей ночью о достижении договоренностей о прекращении огня было много сообщений о взрывах, в том числе на севере анклава.

Еще интенсивные авиаудары ЦАХАЛ провел в городе Газа.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о подписании первого этапа мирного соглашения между Израилем и движением ХАМАС.

