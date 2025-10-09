Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного соглашения

В своем заявлении американский лидер сообщил, что все заложники будут освобождены в ближайшее время, а израильские войска начнут отвод к согласованной линии в качестве первого шага к установлению «прочного, долгосрочного и вечного мира». Трамп подчеркнул, что соглашение обеспечивает справедливое отношение ко всем сторонам конфликта.

«Это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки», — написал президент, поблагодарив посредников из Катара, Египта и Турции за их роль в достижении «исторического и беспрецедентного» соглашения.

Заявление Трампа прозвучало на фоне его активной дипломатической активности на Ближнем Востоке, где ранее он уже анонсировал возможную личную поездку для участия в переговорном процессе.