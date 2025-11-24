Секс-рабство или что пострашнее: жуткие версии исчезновения москвички в Турции

Москвичка Дарья Л. и ее 10-летний сын могли пропасть в Стамбуле из-за похищения, допустил криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru . Он также не исключил, что туристов похитили ради продажи на органы или взятия в секс-рабство.

Вероятно, жительницу Москвы заманили в Стамбул, обещая ей «счастливую жизнь», сказал Игнатов.

«Восточные сказки, обходительные и красивые мужчины, которые будут носить на руках и исполнять все желания. <…> Заморочили ей голову. Она на это повелась, поверила в принца на черном коне», — предположил криминалист.

Специалист рассматривает и более тревожные сценарии. По его словам, существует вероятность, что пропавшую россиянку могли вовлечь в деятельность, связанную с оказанием интимных услуг. Также не исключается и наиболее страшный сценарий, связанный с торговлей органами.

«Существует и худший вариант, когда людей разбирают на органы, тела просто утилизируют, а жизнеспособные органы уже продают черным донорам за очень большие деньги», — подчеркнул Игнатов.

Криминалист выразил серьезную обеспокоенность судьбой сына пропавшей 32-летней женщины.

«В Турции, как и во всех европейских странах, развита педофилия, и преступники готовы платить за это большие деньги», — добавил он.

Родственники пропавшей Дарьи считают, что она могла отправиться в Турцию из-за аферистов. Семья улетела за границу еще 17 октября — с тех пор женщина и ее сын не выходят на связь.

