Обманутая мошенниками москвичка с сыном уехала в Стамбул и исчезла

Жительница Москвы поехала в турецкий Стамбул с 10-летним сыном и исчезла. Родственники считают, что девушку могли заманить в страну аферисты, сообщает SHOT .

Дарья Л. приобрела билеты в Стамбул себе и ребенку в середине сентября. Однако близким об этом не сообщила, в том числе и мальчику. Информацию об этом узнали сотрудники полиции.

Загранпаспорт ребенку Дарья Л. оформила недавно. После отъезда дома остались почти все вещи девушки. При этом во время отъезда она взяла все документы, удостоверяющие личность ее и ребенка. Из-за этого близкие не могут обратиться за помощью в консульство.

Семья улетела в Турцию 17 октября. 23 октября у мальчика был день рождения.

Родственники допускают, что Дарью Л. могли обмануть и заманить в Стамбул аферисты. В аэропорту семью встретил неизвестный мужчина на легковой машине.

Дарья Л. говорила близким 17 октября, что поедет на корпоратив с ребенком в Стамбул. Родственники спросили, зачем брать мальчика. Она подчеркнула, что ее коллеги тоже возьмут детей на мероприятие.

В результате семья исчезла и перестала выходить на связь. После этого близкие выяснили, что корпоратива не было. При этом вещи с собой Дарья Л. и сын в Турцию не брали.

В последние месяцы девушка была замкнутой и неразговорчивой. С мужем они развелись более 10 лет назад.

