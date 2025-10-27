Секс-коуч публикует в своем канале интимные видео с девушками без их согласия

В Сети появился новый самопровозглашенный эксперт в области сексуальных отношений — Георгий Гамзаев, известный также как коуч, специалист по пикапу и искусству обольщения. В своем Telegram-канале он делится не только теоретическими знаниями, но и демонстрирует примеры своих манипуляций, связанных с интимной близостью, без согласия девушек, сообщает Telegram-канал «112» .

Чаще всего мужчина публикует фото и видео без добровольного согласия участвующих женщин. Гамзаев публикует в открытом доступе фотографии и видеозаписи с женщинами, находящимися в обнаженном виде, а также детально описывает процесс их «соблазнения».

Георгий позиционирует себя как психолога и объясняет свои успехи в быстром переходе к интимным отношениям на первом свидании именно профессиональными навыками. Он проводит практические занятия в Москве, наблюдая за тем, как его ученики применяют техники обольщения на практике, и незаметно фиксирует все происходящее на камеру. Достижения его последователей становятся предметом обсуждения в их общем онлайн-чате.

Однако деятельность этого «обольстителя» и его учеников вызывает оправданное негодование в обществе. Многие девушки справедливо утверждают, что подобного рода контент недопустим, поскольку его основа заключается в знакомстве с женщинами, скрытой видеосъемке, манипуляциях с целью принуждения к сексуальным контактам и последующей публикации материалов в Telegram-каналах без ведома и согласия запечатленных на них женщин.

