Сеанс «очищения души и тела» закончился смертью сектанта в Петербурге
Сектант устроил «сеанс полного очищения» души и тела и умер в центре Санкт-Петербурга. Перед началом процесса 39-летний иногородний предупредил близких, что он может не пережить сеанс — и мужчина действительно скончался, сообщает Baza.
Умерший — 39-летний Иван из Комсомольска-на-Амуре. Он перебрался в Петербург и жил в квартире на улице Достоевского вместе с возлюбленной. После переезда комсомольчанин начал изучать эзотерику и «попал в сомнительную религиозную компанию», отмечает издание.
Тело мужчины, предположительно, нашли близкие. Он лежал под капельницей с неизвестным раствором и не подавал признаков жизни.
На место происшествия вызывали врачей, но медикам оставалось только констатировать летальный исход. Конкретная причина смерти мужчины пока неизвестна.
