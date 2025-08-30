сегодня в 18:52

SCMP: турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде и умер

Турист из Филиппин скончался после катания на аттракционе «Холодное сердце навсегда» в гонконгском в Диснейленде, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел в пятницу в парке развлечений на территории специального административного района Китая.

Во время катания на аттракционе «Холодное сердце навсегда» 53-летний мужчина, страдающий хроническим заболеванием, неожиданно потерял сознание, а затем впал в кому.

Туриста экстренно госпитализировали в медучреждение, где он скончался. Предварительное расследование показало, что аттракцион соответствует всем требованиям безопасности.

