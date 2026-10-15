Сбой судебных онлайн-систем задержал возврат денег звезде «Фишера»

Звезда «Фишера» Сергей Шароватов пока не вернул все деньги, вложенные в экоотели. По словам его адвоката Дмитрия Кваши, технический сбой вновь помешал провести заседание, сообщает Общественная Служба Новостей .

Два года назад актер вложил свыше 2 миллионов рублей в строительство экоотелей в пригороде Петербурга. Работы так и не начались. Очередное судебное заседание по возврату средств должно было пройти 14 октября.

«Мы должны были участвовать в формате онлайн. Но ввиду того, что произошел неприятный инцидент с дата-центром „Яндекса“ и „Сбера“, портал технической поддержки Государственной автоматизированной системы „Правосудие“ и системы „Электронный страж“, через которые можно участвовать в судебных заседаниях, тоже завис. Мы не можем участвовать в процессе. Снова процесс откладывается, что позволяет нашим оппонентам строить всяческие препоны, чтобы не возвращать деньги», — рассказал Кваша.

Артист продолжает добиваться возврата полной суммы через суд. Зрители знают его по ролям в сериалах «Чикатило» и «Фишер».

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