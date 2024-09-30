Сбитая Honda Civic в Кемерове сбила пешехода после столкновения с Honda Accord

Авария с участием пешехода произошла на проспекте Шахтеров в Кемерове

Накануне в Кемерове, на проспекте Шахтеров, произошла автоавария с участием пешехода. Видео с места происшествия уже начали распространяться в социальных сетях, сообщает «Сiбдепо» .

«Постоянно бьются на этом перекрестке. Очень опасное место! Берегите себя, люди!» — отметил один из пользователей.

По данным представителя отдела пропаганды безопасного дорожного движения кемеровской Госавтоинспекции, автостолкновение случилось вечером 29 сентября на проспекте Шахтеров.

На дороге врезались две иномарки — Honda Accord и Honda Civic. В результате аварии Honda Civic отбросило на тротуар, где, в свою очередь, машина сбила мужчину-пешехода. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, отметили в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае случилось крупное ДТП с участием грузовика и автобуса. Число пострадавших после аварии возросло до 31, водитель большегруза погиб.