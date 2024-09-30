Число пострадавших при ДТП в Краснодарском крае увеличилось до 31 человека

Число пострадавших после ДТП с участием грузовика и автобуса в Краснодарском крае возросло до 31, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Кубани.

В больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое — дети. Амбулаторно помощь получили 9 человек, в том числе один ребенок.

Авария произошла на трассе в станице Старокорсунской. Водитель грузовика погиб.

Ранее появились кадры с места ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом на Кубани.