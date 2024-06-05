Фото - © Официальный канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

сегодня в 10:40

Сбежавшую от хозяйки змею нашли под теплотрассой в центре Москвы

Змею заметили в районе Малого Трехсвятительского переулка в столице. В Службу-112 обратился охранник, который нашел пресмыкающееся, сообщили в департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Змея лежала под теплотрассой, свернувшись калачиком. На место происшествия приехал расчет АСО № 1 столичного пожарно-спасательного центра.

Спасатели обнаружили, что рептилия ведет себя спокойно, поэтому сразу приступили к ее перемещению. С помощью специальных инструментов работники взяли змею и положили ее в пластиковый контейнер.

Позже к спасателям подошла хозяйка змеи. Он пояснила, что ранним утром та уползла.

В конце мая уж заполз в продуктовый магазин в Зеленограде и перепугал покупателей. Незваного гостя поймали спасатели.