Сбежавший осужденный в Забайкалье сам вернулся обратно

сегодня в 16:19

Четвертый беглец из ИЦ в Нерчинске сам вернулся обратно

В Нерчинске Забайкальского края в исправительный центр № 1 вернулся четвертый беглец. Он пришел в ИЦ самостоятельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.

Управление ФСИН докладывало, что 26 октября четверо приговоренных к принудительным работам бежали из нерчинского исправительного центра.

Двух беглецов поймали днем позже в Амурской области и Чите. Спустя еще два дня в Чите задержали третьего. Четвертый сбежавший 30 октября пришел в учреждение самостоятельно.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят специальные документы и отправят их в суд, чтобы беглецам изменили меру наказания.

Ранее из исправительной колонии № 2 на окраине Липецка также сбежали шестеро заключенных.