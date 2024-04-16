Сбежавшего крокодила Гошу разыскивают в Туле
Mash: метровый крокодил Гоша сбежал из квартиры многоэтажки в Туле
Фото - © Telegram-канал Mash
Метровый крокодил сбежал из квартиры многоэтажного дома в Туле. За поимку рептилии по имени Гоша обещана награда, сообщает Mash.
Инцидент произошел во вторник утром в доме около реки Упа. Гоша сбежал через открытую дверь. По словам хозяев, длина крокодила составляет 78 см, он адекватный и не агрессивный, а живым кормом никогда не питался.
При этом владельцы посоветовали не трогать хладнокровного руками и не подпускать близко к нему собак. За поимку крокодила хозяева пообещали вознаграждение.
Ранее стало известно, что свыше 200 животных погибли при пожаре в зоопарке в Евпатории. Общая площадь возгорания составила 625 кв. м.