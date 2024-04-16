Сбежавшего крокодила Гошу разыскивают в Туле

Метровый крокодил сбежал из квартиры многоэтажного дома в Туле. За поимку рептилии по имени Гоша обещана награда, сообщает Mash .

Инцидент произошел во вторник утром в доме около реки Упа. Гоша сбежал через открытую дверь. По словам хозяев, длина крокодила составляет 78 см, он адекватный и не агрессивный, а живым кормом никогда не питался.

При этом владельцы посоветовали не трогать хладнокровного руками и не подпускать близко к нему собак. За поимку крокодила хозяева пообещали вознаграждение.

Ранее стало известно, что свыше 200 животных погибли при пожаре в зоопарке в Евпатории. Общая площадь возгорания составила 625 кв. м.