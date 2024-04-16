Свыше 200 животных погибли при пожаре в зоопарке в Евпатории

Более 200 животных, предварительно, погибли при возгорании в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории, сообщает ТАСС .

«Большая трагедия, погибли все животные», — поделился представитель зоосада.

Он добавил, что пока больше никаких подробностей сообщить не может.

Как отметили в региональном главке МЧС РФ, возгорание произошло минувшей ночью на улице Токарева. Загорелась крыша в одноэтажном здании. В 04:00 огонь локализовали. Общая площадь пожара составила 625 кв. м.

В «Тропикпарке» жили приматы, рептилии, земноводные, насекомые, грызуны и птицы.