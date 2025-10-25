Сбежавшего из-под конвоя уклониста задержали в Набережных Челнах

Ранее в Казани действовал план «Перехват» из-за побега уклониста. Сообщалось, что парню помогли сбежать неизвестные. Это произошло в тот момент, когда солдата везли на распределение в часть, где он служил ранее.

На одном из светофоров к конвою подъехала черная иномарка Kia Rio. Несколько человек выбежали из нее, схватили задержанного и скрылись.

Правоохранители искали беглеца и его сообщников всю ночь. Наконец, уклониста удалось поймать в Набережных Челнах. Задержанного доставили обратно в Казань. Правоохранители продолжают искать его сообщников. Они могут пойти по статье о пособничестве уклонению от службы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.