сегодня в 21:01

ФСИН не подтвердила информацию о нападении на конвой в Казани

Информация о том, что в Казани произошла атака на конвой ФСИН, не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Казани действует план «Перехват» из-за атаки неизвестных на конвой ФСИН. Отмечалось, что злоумышленники выбежали из черного Kia Rio, избили силовиков, освободили заключенного-срочника и скрылись.

В пресс-бюро ФСИН опровергли информацию о происшествии.

Позднее Baza уточнила, что это был конвой военной комендатуры.

