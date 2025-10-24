ФСИН не подтвердила информацию о нападении на конвой в Казани
Информация о том, что в Казани произошла атака на конвой ФСИН, не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Казани действует план «Перехват» из-за атаки неизвестных на конвой ФСИН. Отмечалось, что злоумышленники выбежали из черного Kia Rio, избили силовиков, освободили заключенного-срочника и скрылись.
В пресс-бюро ФСИН опровергли информацию о происшествии.
Позднее Baza уточнила, что это был конвой военной комендатуры.
