Сажала на цепь и била скалкой: россиянку ждет тюрьма за издевательства над сыном

Первоуральский городской суд Свердловской области вынес приговор женщине, которая сажала ребенка на цепь, била скалкой и таскала за уши. Неадекватной матери назначили 3,5 года колонии, сообщает РИА Новости .

На фигурантку было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы ребенка и истязании. По данным следствия, она систематически издевалась над сыном.

Так, в ноябре 2023 года она посадила 11-летнего мальчика на цепь, предварительно обмотав ее вокруг шеи ребенка. Второй конец она зафиксировала на батарее, после чего ушла.

В феврале и марте 2025 года она регулярно избивала его скалкой и ремнем. Мальчик получал удары по рукам, ногам, спине и плечам. Также неадекватная мать таскала его за уши.

На заседании она признала свою вину. Ее приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также частично удовлетворен иск о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего. Компенсация составила 100 тыс. рублей.

Ранее в Вологде случайно нашли прикованную цепями к кровати пенсионерку. К инциденту причастны родственники пострадавшей.

