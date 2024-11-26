Сатанист с Украины нарисовал «666» на 17 церквях

В Тернополе задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в вандализме на фасадах 17 церквей. По версии правоохранителей, гражданин баллончиком рисовал число «666» на религиозных зданиях, сообщает украинские издание «Страна» .

По данным местных журналистов, задержанный рисовал на церквях перевернутые кресты и «числа зверя». Вскоре злоумышленника задержали — при подозреваемом нашли баллончик с краской и куртку, в которой он разрисовывал фасады.

Мужчина не стал рассказывать о мотивах, которые подтолкнули его на такой поступок. Украинцу грозит штраф или вплоть до 5 лет лишения свободы.

Между тем на Украине зафиксировали волну диверсий против силовиков.