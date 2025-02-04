Правоохранители считают, что главу Федерации бокса ДНР и основателя «Армянского батальона» Армена Саркисяна могли взорвать в Москве из-за «передела рынка табачной продукции», утверждает «112» со ссылкой на источник. По его данным, это одна из двух основных версий произошедшего.

«Сейчас рассматривается две основные версии — украинский след, деятельность Саркисяна, как создателя батальона „Арбат“ и передел рынка табачной продукции», — говорится в статье.

Издание называет Саркисяна одним из крупнейших российских поставщиков табачной продукции из-за рубежа.

«112» и SHOT утверждали, что взрыв в «Алых парусах» устроил убийца-смертник, который оказался ранее судимым гражданином Армении. При взрыве киллер погиб, позже от ран скончался Саркисян.

Убийца, взорвавший главу Федерации бокса ДНР, имел татуировку меча на левой ноге. Это может свидетельствовать о его службе в элитных войсках.