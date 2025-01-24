Самый крупный в мире айсберг может столкнуться с британским островом

В Великобритании рассказали об угрозе столкновения самого большого в мире айсберга A23a с британским островом Южная Георгия, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс рассказал, что айсберг скоро может начать двигаться в сторону острова. В данный момент он пока что находится в меандре течения и не плывет в направлении Южной Георгии.

Площадь айсберга — 3672 квадратных километра. Его приближение к британскому острову, который расположен на юге Атлантики, может повлиять на маршруты торговых и рыболовных судов, а также на местную фауну.

A23a откололся в 1986 году от шельфового ледника Фильхнера. С тех пор самый крупный в мире айсберг дрейфует.

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