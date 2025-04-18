Самый известный дрессировщик РФ Кудрявцев скончался от последствий коронавируса

Утром 18 апреля в одной из московских больниц на 75-м году жизни скончался один из самых известных российских дрессировщиков Виктор Кудрявцев. Причиной его смерти стали последствия перенесенного коронавируса. При этом два года назад он уже переносил клиническую смерть после операции на сердце, сообщает SHOT .

Последние годы жизни Кудрявцев страдал от осложнений, которые появились после перенесенного коронавируса. По словам близких покойного дрессировщика, его состояние резко ухудшилось после COVID-19 два года назад. Тогда он попал в больницу. Какое-то время Кудрявцев жил на аппарате ИВЛ и даже перенес клиническую смерть, но врачи сумели вернуть его к жизни.

Позднее артиста выписали. Примерно полгода он провел дома, но затем снова попал на больничную койку. Медики делали все, что в их силах, чтобы спасти жизнь и здоровье дрессировщика, но оказались бессильны. 18 апреля его не стало. Церемония прощания с артистом запланирована на 22 апреля в Цирке на Цветном бульваре.

Виктор Кудрявцев знаменит тем, что дрессируемые им животные выполняли уникальные трюки, в том числе в настоящем автомобиле. Они умели исполнять даже гимнастические упражнения. Кудрявцев является народным и заслуженным артистом России.