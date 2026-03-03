Самолеты армии Израиля атаковали здания в ливанском Бейруте
Самолеты Военно-воздушных сил Израиля атаковали два здания на южной окраине столицы Ливана, Бейруте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу гражданской обороны.
Некоторое время назад представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри порекомендовал жителям юга Бейрута переместиться в другое место. Причина в готовящимся авиаударе ЦАХАЛ.
Предупреждение чиновник опубликовал в соцсети Х.
Израиль возобновил обстрелы Ливана 28 февраля. Под ударом оказались объекты движения «Хезболлах» на юге страны.
Тель-Авив атаковал инфраструктуру движения. Причина в якобы многократном нарушении договоренности о прекращении огня.
