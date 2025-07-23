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Самолет рухнул на шоссе в Италии и взорвался, погибли 2 человека

Легкомоторный самолет на всей скорости влетел в оживленное автомобильное шоссе в Италии и взорвался. Ряд машин проехали мимо огненной стены, сообщает Telegram-канал URA.RU .

На борту были два человека — 75-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они погибли.

Автовладельцы видели, как огонь охватил трупы пары. На тушение возгорания понадобилось несколько часов. Почему произошло крушение — неизвестно.

Ранее учебный самолет упал на территории частного дома в Татарстане. Инцидент произошел в районе Дербышки.