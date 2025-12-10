Самолет протаранил автомобиль во время аварийной посадки в США
Легкомоторный самолет протаранил автомобиль во время аварийной посадки во Флориде (США), сообщает SHOT.
Во время полета у легкомоторного самолета произошел отказ двигателей.
Пилот совершил экстренную посадку на оживленную трассу в округе Бревард. Однако не рассчитал скорость и протаранил легковой автомобиль.
В результате инцидента пострадала 57-летняя женщина, которая управляла машиной. Пострадавшую госпитализировали с незначительными травмами. Отмечается, что пилот и его пассажир не пострадали.
Ранее самолет Минобороны России Ан-22 рухнул в Ивановской области в районе Уводьковского водохранилища. Он совершал облет после ремонта. На борту находились 7 человек, предварительно, все они погибли.
