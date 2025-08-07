сегодня в 11:38

Самолет Москва — Сочи сообщил о тревоге из-за задымления в багажном отделении

Самолет Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, сел в Астрахани после подачи сигнала тревоги. В «Уральских авиалиниях» рассказали, что это произошло, по предварительной информации, из-за задымления в одном из отсеков для перевозки багажа, сообщает РИА Новости .

Авиационная компания готовит еще один самолет. На нем пассажиров перевезут в конечный пункт назначения.

Ранее почти в конце пути самолет Airbus, летевший из Москвы в Сочи, подал сигнал тревоги. Был назван код 7700, указывающий на некое серьезное происшествие в самолете.

Воздушное судно летело на высоте более 10 километров. При этом его скорость составляла всего 278 километров в час.