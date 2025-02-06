Самолет Mirage 2000 разбился в Индии

сегодня в 16:38

Представители ВВС страны написали о случившемся в соцсети Х. По их данным, самолет разбился во время учебного пролета. Он проходил в штате Мадхья-Прадеш.

Пилоты успели катапультироваться. Информация об их состоянии не уточняется.

Также представители ВВС страны сообщили, что ЧП могло произойти из-за «системной неисправности», с которой столкнулся экипаж.

Ранее стало известно, что военный вертолет, столкнувшийся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, поднялся слишком высоко во время полета. Он мог превысить разрешенную высоту на 30-45 метров.