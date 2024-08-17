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Самолет кандидата в вице-президента США Вэнса аварийно приземлился в Милуоки

Самолет кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джеймса Дэвида Вэнса вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Милуоки (штат Висконсин) из-за неисправности, пишет ТАСС со ссылкой на Daily Beast.

По словам пилота, возникла проблема с уплотнителем двери. После сообщения о чрезвычайной ситуации, Trump Force Two вернулся в Милуоки. Как только неисправность устранили, самолет продолжил свой маршрут в Цинциннати (штат Огайо).

Вэнс летел на самолете Boeing 737-800, который был введен в эксплуатацию 22 года назад.

Ранее кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс заявил о спасении Америки на фоне решения Джо Байдена отказаться от президентской гонки.