Самолет из Минвод выкатился за ВПП в аэропорту Махачкалы Происшествия 19 января 2026 01:29

Самолет из Минвод выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы, сообщает РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал. «Самолет, прилетевший из Минеральных Вод, выкатился за пределы (взлетно-посадочной полосы) ВПП», — говорится в сообщении. Сейчас ведется эвакуация пассажиров. Ранее в аэропорту Архангельска лайнер Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.