Самолет из Минвод выкатился за ВПП в аэропорту Махачкалы
Самолет из Минвод выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы, сообщает РИА Новости.
В результате инцидента никто не пострадал.
«Самолет, прилетевший из Минеральных Вод, выкатился за пределы (взлетно-посадочной полосы) ВПП», — говорится в сообщении.
Сейчас ведется эвакуация пассажиров.
Ранее в аэропорту Архангельска лайнер Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.