Самолет из Минвод выкатился за ВПП в аэропорту Махачкалы

Происшествия

Самолет из Минвод выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы, сообщает РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал.

«Самолет, прилетевший из Минеральных Вод, выкатился за пределы (взлетно-посадочной полосы) ВПП», — говорится в сообщении.

Сейчас ведется эвакуация пассажиров.

Ранее в аэропорту Архангельска лайнер Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.

