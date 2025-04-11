Самолет Cessna 310R рухнул на один из районов города во Флориде

Легкий двухмоторный самолет Cessna 310R потерпел крушение в одном из районов города Бока-Ратон в штате Флорида на юго-востоке Соединенных Штатов. В настоящее время число погибших и пострадавших неизвестно, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видны последствия авиакатастрофы. После крушения воздушного судна обломки разлетелись на десятки метров. Также начался сильный пожар. На фоне слышны звуки сирен городских экстренных служб.

По словам очевидцев ЧП, самолет начал кружить сразу после взлета. Предположительно, причиной стала неисправность воздушного судна. Пилоту пришлось выработать топливо для посадки, однако самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта в районе Бока Ратон.

Сколько человек было на борту разбившегося самолета пока неизвестно. Cessna 310R способен перевозить от 4 до 6 пассажиров.

Ранее вертолет рухнул в реку Гудзон у американского города Джерси-Сити. В результате ЧП погибли глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей.