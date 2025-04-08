Самокатчик испражнился в петербургской парадной и нарисовал свастику своим калом

В Санкт-Петербурге мужчина-самокатчик справил нужду в парадной, после чего взял свои экскременты и нарисовал на стене свастику. Все это сняли камеры видеонаблюдения, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на члена совета дома.

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля в парадной дома на проспекте Энтузиастов. Незадолго до этой ситуации на первых многоэтажки установили видеонаблюдение.

«Мужчина приехал на самокате, он, видимо, занимается зарядкой других самокатов, проник в подъезд, испражнился у лифтов, своими же испражнениями нарисовал свастику и зафиксировал это все на фото», — высказалась местная жительница.

Петербургская полиция уже начала искать подъездного «художника», нарисовавшего фашистскую эмблему своим калом.

Ранее в Петербурге 13-летняя девочка тайно худела и чуть не умерла. В попытках сбросить лишний вес несовершеннолетняя питалась только половиной наггетса в день.