Ела половину наггетса: 13-летняя девочка в Петербурге тайно худела и чуть не умерла

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница решила похудеть, из-за чего питалась только половиной наггетса в день, а также принимала БАДы, купленные на маркетплейсе. В итоге девочка чуть не попала в реанимацию, сообщает «Фонтанка.ру» .

Родители несовершеннолетней однажды заметили у нее ускоренную, прерывистую речь, хаотичные движения и другие странности в поведении. В итоге мать девочки привезла ее в клинику Педиатрического университета.

Там выяснили, что ребенок в тайне худел, купив на маркетплейсе БАДы с сомнительным составом. Кроме того, девочка стала питаться только половиной наггетса в день и пить меньше 100 мл воды.

В итоге ребенок, который изначально весил 48 кг, похудел еще на три. Но кроме потери веса девочке диагностировали анурию и развитие неврологической симптоматики. Из-за рациона и обезвоживания ребенок перестал ходить в туалет. Девочка также не могла сказать, сколько капсул БАДа принимала в день, так как сбилась со счета.

По словам врачей, еще немного, и школьница могла оказаться в реанимации. Ей потребовалась инфузионная терапия.

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