Самокатчик чуть не погиб в Новой Москве, выехав на дорогу на красный сигнал

В Новой Москве подросток на самокате серьезно пострадал, выехав на дорогу на красный сигнал светофора, сообщает «112» .

Инцидент произошел днем в среду в поселении Воскресенское. Кадры с места происшествия попали в Сеть.

Судя по видео, мальчик на самокате выехал на пешеходный переход, когда для него еще горел запрещающий сигнал. Его тут же сбила машина. Водитель авто не успел избежать столкновения.

В результате ребенок оказался под колесами легковушки. Он получил серьезные травмы. На месте ребенку оказали помощь прохожие, в том числе водитель легковушки. Затем подростка доставили в больницу.

Ранее в подмосковном Дзержинском произошло ДТП с участием самокатчика. В результате СИМ разлетелся пополам, а у сбившей его машины отвалился бампер и помялся капот.

https://t.me/ENews112/22024