Самоходный трап столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево водитель самоходного пассажирского трапа отклонился от разметки и совершил столкновение с самолетом «Аэрофлота», сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале .

Инцидент произошел в четверг, 13 февраля. Трап при движении выехал за пределы разметки и столкнулся с углом руля высоты воздушного судна.

В результате никто не пострадал, так как самолет не готовился к рейсу и находился на стоянке. На авиалайнере должны были провести плановые технические работы.

Специалисты определяют ущерб, а также выясняют причины маневра водителя трапа. Самолет вернут в расписание в течение двух дней. Ремонтировать его будут специалисты провайдера «Аэрофлот Техникс».

Ранее летевший в Мюнхен самолет госсекретаря США резко развернулся во время полета. Это произошло из-за появления трещины в лобовом стекле.