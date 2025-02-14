Самоходный трап столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево
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В аэропорту Шереметьево водитель самоходного пассажирского трапа отклонился от разметки и совершил столкновение с самолетом «Аэрофлота», сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.
Инцидент произошел в четверг, 13 февраля. Трап при движении выехал за пределы разметки и столкнулся с углом руля высоты воздушного судна.
В результате никто не пострадал, так как самолет не готовился к рейсу и находился на стоянке. На авиалайнере должны были провести плановые технические работы.
Специалисты определяют ущерб, а также выясняют причины маневра водителя трапа. Самолет вернут в расписание в течение двух дней. Ремонтировать его будут специалисты провайдера «Аэрофлот Техникс».
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