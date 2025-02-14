Летевший в Мюнхен самолет госсекретаря США резко развернулся во время полета

Самолет госсекретаря США Марко Рубио резко развернулся во время полета в Мюнхен из-за трещины в лобовом стекле, сообщает RT .

Об этом журналисту Бараку Равиду сообщил один из американских чиновников. Отмечается, что для поездки в Мюнхен самолет будет заменен.

Самолет возвращается на авиабазу под Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что отправка европейских миротворцев на Украину после окончания конфликта «наверняка станет центральной темой» в ходе обсуждений на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Ожидается, что в саммите также примут участие первые лица США, в том числе глава Госдепа Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.