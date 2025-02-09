Самого старого заключенного в России избили до смерти в колонии
SHOT: самый старый заключенный в России умер от тяжелых травм
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От тяжелых травм скончался самый старый заключенный в России. Труп 84-летнего Александра А. обнаружили в тюрьме в Алтайском крае, сообщает SHOT.
У убитого выявили закрытую черепно-мозговую травму, отек, ушиб мозга и сильную гематому. Согласно одной из версий произошедшего, его могли избить другие заключенные.
Мужчину отправили в колонию на 8 лет в 2020 году. В 2019 году он зарезал знакомого в коридоре многоэтажки. Перед преступлением пенсионер поссорился с приятелем. Свою вину он не признал.
Ранее офицера ФСИН обвинили в издевательствах над зэками в Московской области.