Самого старого заключенного в России избили до смерти в колонии

От тяжелых травм скончался самый старый заключенный в России. Труп 84-летнего Александра А. обнаружили в тюрьме в Алтайском крае, сообщает SHOT .

У убитого выявили закрытую черепно-мозговую травму, отек, ушиб мозга и сильную гематому. Согласно одной из версий произошедшего, его могли избить другие заключенные.

Мужчину отправили в колонию на 8 лет в 2020 году. В 2019 году он зарезал знакомого в коридоре многоэтажки. Перед преступлением пенсионер поссорился с приятелем. Свою вину он не признал.

Ранее офицера ФСИН обвинили в издевательствах над зэками в Московской области.