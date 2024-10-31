Сальдо: над Азовским морем средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

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Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Азовским морем 31 октября сбили украинский беспилотник, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Звук работы ПВО слышали жители Генического округа. Еще один БПЛА дезактивирован средствами РЭБ и упал в воду», — рассказал Сальдо.

По словам губернатора Херсонской области, ПВО находится в режиме максимальной готовности и в любой момент отразит атаку противника.

Ранее Сальдо сообщил, что если после победы на СВО киевский режим еще будет существовать, Херсонская область предъявит ему счет за нанесенный ущерб.