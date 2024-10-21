Херсонская область после окончания СВО предъявит Киеву счет за нанесенный ущерб
Херсонская область после окончания СВО предъявит Украине весь нанесенный киевским режимом ущерб, пишет РИА Новости.
«После победы в СВО обязательно предъявим киевскому режиму, если он еще будут существовать, счет за весь причиненный херсонцам, всей Херсонской области материальный и моральный ущерб», — сказал губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, счет будет предъявлен и за недополученную прибыль.
Ранее губернатор Херсонской области заявил, что ВС РФ полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра. По его словам, киевский режим несколько снизил активность на херсонском направлении.