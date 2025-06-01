Сальдо: киевский режим совершил очередное отвратительное преступление в России

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на Международный день защиты детей, подорвали мост в Брянской области, по которому в тот момент двигался пассажирский поезд с юными россиянами внутри. В своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал случившееся отвратительным преступлением, у цинизма которого нет предела.

«Киевский режим совершил очередное отвратительное преступление против человечности — в Брянской области подорван железнодорожный мост, в проходившем пассажирском поезде есть погибшие. Среди жертв — дети. Это произошло 1 июня, в День защиты детей. Цинизм, которому нет оправдания», — заявил Сальдо.

Губернатор Херсонской области считает, что Украина своими диверсиями хочет сорвать наметившиеся перспективы урегулировать конфликт мирным дипломатическим путем.

Сальдо также выразил соболезнования семьям, чьи близкие погибли при крушении пассажирского поезда в Брянской области, а тем, кто пострадал — пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при крушении пассажирского поезда погибли семь человек, еще десятки пассажиров пострадали. Всем им оказана медицинская помощь.