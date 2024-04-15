Сальдо: человек пострадал в результате обстрела нескольких сел Херсонской области

Человек пострадал в результате обстрела украинскими военными сел Алешкинского района Херсонской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу.

Также в результате обстрела повреждены девять жилых домов, три из которых разрушены, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт.

В Голопристанском муниципальном округе террористические удары противника привели к лесным пожарам на общей площади 18 га.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо завил, что украинская армия планирует вести уличные бои в Херсоне, там создают укрепленные линии.