Сальдо: человек пострадал в результате обстрела нескольких сел Херсонской области
Человек пострадал в результате обстрела украинскими военными сел Алешкинского района Херсонской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Пострадавший мужчина был доставлен в больницу.
Также в результате обстрела повреждены девять жилых домов, три из которых разрушены, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт.
В Голопристанском муниципальном округе террористические удары противника привели к лесным пожарам на общей площади 18 га.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо завил, что украинская армия планирует вести уличные бои в Херсоне, там создают укрепленные линии.