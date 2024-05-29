Сайт СДЭКа частично восстановил работу после атаки хакеров

Сайт оператора доставки документов и грузов СДЭК частично восстановил работу после хакерской атаки. Такая информация размещена на главной странице ресурса .

В компании заявили, что продолжают бороться с оставшимися проблемами, чтобы быстрее вновь заработали все функции. СДЭК также поблагодарил своих клиентов за терпение.

Массовый сбой на сервере службы доставки произошел 26 мая, сайт и мобильное приложение перестали работать. Из-за этого СДЭК перестал принимать и отправлять посылки, а уже взятые в работу отправления застряли.

Позднее выяснилось, что система оператора доставки была атакована проукраинскими хакерами из группировки Head Mare. Они выложили в Сети скриншоты с базами данных компании.